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لبنان

توقف دفع الميكانيك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2023 | 02:45
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افادت معلومات عن توقف دفع رسوم الميكانية  في عدد  كبير من فروع whish و Omt وbob بسبب عدم توفر  الاوراق الخاصة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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