عبد اللهيان يزور روضتي الشهداء والحوراء زينب في الغبيري

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زار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان روضة الشهداء في الغبيري، حيث قرأ الفاتحة على ضريح عماد مغنية ومصطفى بدر الدين ورفاقهما "الشهداء"، وانتقل بعدها سيرا على الاقدام الى روضة الحوراء زينب لقراءة الفاتحة على ضرائح "شهداء الدفاع المقدس".رافق الوزير عبد اللهيان وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، سفير ايران مجتبى اماني، القائم بالاعمال الايراني حسن خليلي والوفد الدبلوماسي المرافق للوزير.