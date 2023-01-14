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لبنان

"تمويه أمني".. متى التقى نصرالله وزير خارجية إيران؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2023 | 03:15
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كان لافتاً، يوم أمس، توقيت إصدار البيان الخاص بزيارة وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السّيد حسن نصرالله. ففي الواقع، فإنّ هذا البيان تزامن تقريباً مع توقيت زيارة عبد اللهيان لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما يعني أنّ لقاء الوزير الإيراني بنصرالله كان حصل قبل الجولة العلنية التي قام بها الأول، الجمعة، والتي شملت وزارة الخارجية والمغتربين، السّراي الحكومي، وعين التينة. 
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وعملياً، فإنّ لقاء عبد اللهيان بنصرالله يمكن أن يكون قد حصل، مساء أمس الخميس، بعد وصول الوزير الإيراني إلى لبنان بساعات. كذلك، فإنه من المُمكن أن يكون هذا اللقاء قد حصل صباح الجمعة أيضاً.
مصادر مقرّبة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنّ توقيت اللقاء بين عبد اللهيان ونصرالله لا يُكشف أبداً، مشيرة إلى أنّ هناك العديد من الأمور التي تتخذ من أجل التمويه وذلك لأسباب أمنيّة، واللقاء تناول مختلف القضايا السياسية والإقليمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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