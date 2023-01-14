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لبنان

بشأن الكهرباء.. هذا ما يُحضّره النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2023 | 03:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ  عدداً من النواب وعلى رأسهم نجاة عون صليبا وملحم خلف، يعمل على دراسة ملف الكهرباء وتحديداً في الشق المرتبط ببواخر الفيول الرّاسية عند الشاطئ اللبناني وكلفتها.
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وأشارت المصادر إلى أنّ هؤلاء النواب بصدد تقديم مُطالعة بشأن تلك القضية وتحديد الجهة المسؤولة عن إقحام الدولة في صلب الغرامات المُتوقعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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