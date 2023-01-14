بشأن الكهرباء.. هذا ما يُحضّره النواب

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ عدداً من النواب وعلى رأسهم نجاة عون صليبا وملحم خلف، يعمل على دراسة ملف الكهرباء وتحديداً في الشق المرتبط ببواخر الفيول الرّاسية عند الشاطئ اللبناني وكلفتها.

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وأشارت المصادر إلى أنّ هؤلاء النواب بصدد تقديم مُطالعة بشأن تلك القضية وتحديد الجهة المسؤولة عن إقحام الدولة في صلب الغرامات المُتوقعة.