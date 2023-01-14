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لبنان

قائمقام البترون يتسلم مهام مجلس بلدية الهري

Lebanon 24
14-01-2023 | 03:42
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تسلم قائمقام البترون روجيه طوبيا مهام مجلس بلدية الهري في قضاء البترون بموجب القرار الرقم 3 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والذي تضمن الإعلان عن حل مجلس بلدية الهري في قضاء البترون، بعد استقالة أكثر من نصف أعضائه.
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