قائمقام البترون يتسلم مهام مجلس بلدية الهري

تسلم قائمقام البترون روجيه طوبيا مهام مجلس بلدية الهري في قضاء البترون بموجب القرار الرقم 3 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والذي تضمن الإعلان عن حل مجلس بلدية الهري في قضاء البترون، بعد استقالة أكثر من نصف أعضائه.

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