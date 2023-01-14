في عكار... الجيش يداهم احدى البلدات بحثا عن أحد المطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوّة من الجيش صباحَ اليوم، مداهمة في بلدة "تلّ عباس الغربي" في عكّار، بحثا عن المطلوب الى العدالة المدعو "ت.م ".



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واستطاع الجيش اثناء المداهمة من توقيف المطلوب وتسليمه الى الجهات الامنية والقضائية المختصة. وخلال تنفيذ المُداهمة حصلَ تبادل لإطلاق النار، كما قام "ت.م" بإلقاء "رُمانة يدويّة" على الدورية.واستطاع الجيش اثناء المداهمة من توقيف المطلوب وتسليمه الى الجهات الامنية والقضائية المختصة.