Advertisement

لبنان

ستيفاني صليبا تُواجه غادة عون... ما هي الشكاوى التي قدّمتها ضدّها؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1028686-638092961481692800.jpg
Doc-P-1028686-638092961481692800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "لها" أنّ الممثلة ستيفاني صليبا ردّت على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، برفع أكثر من دعوى قضائية ضدّ الأخيرة.

وأكّد وكيل صليبا القانوني أنه تقدم بثلاث شكاوى ضدّ عون الأسبوع الماضي، موضحاً أن الأولى هي طلب ردّ القاضية من محكمة الاستئناف لرفع يدها عن الملف بحجة أنّها "منحازة"، أما الدعوى الثانية فهي مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، والدعوى الثالثة هي شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لرفع يدّ عون عن الملف. (لها)
Advertisement

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:51 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website