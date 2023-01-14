وكيل وليام نون: "بعد فيه أمل بالقضاء"

طلب وكيل الناشط وليام نون في حديث لـ"الجديد" من القضاء اطلاق سراح الموقوف رهن التحقيق، مؤكداً أنه "سنمثل عندما يطلب منا".

وتابع قائلاً: "بعد في أمل بالقضاء والنيابة العامة بتعطي اشارة وقت لبدها".