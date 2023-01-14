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لبنان

وكيل وليام نون: "بعد فيه أمل بالقضاء"

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:48
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طلب وكيل الناشط وليام نون في حديث لـ"الجديد" من القضاء اطلاق سراح الموقوف رهن التحقيق، مؤكداً أنه "سنمثل عندما يطلب منا".
 
وتابع قائلاً: "بعد في أمل بالقضاء والنيابة العامة بتعطي اشارة وقت لبدها". 
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