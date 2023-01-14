لماذا لم يُطلق سراح وليام نون؟

قال مصدر قضائي للـ"أم تي في"، إنّ "جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع وليام نون منذ الساعة التاسعة، لكنّ القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح، من ثمّ لم يعد يُجيب على هاتفه".

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