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لبنان

بيان لمطرانيّة جبيل المارونيّة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-01-2023 | 06:08
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صدر عن مطرانيّة جبيل المارونيّة البيان الآتي:

تابعت مطرانيّة جبيل المارونيّة بدقّة وبقلق شديد الأحداث التي حصلت مساء البارحة على أثر توقيف الشابّ وليام نون إبن بلدة مشمش وشقيق الشهيد جو نون الذي سقط في انفجار مرفأ بيروت الأليم، وما رافق ذلك من تداعيات على الأرض، من اشتباكات وتدافع بين المعتصمين المطالبين بالإفراج عن الشابّ وليام والقوى العسكريّة المولجة حفظ الأمن والنظام العامّ، والتي وقع فيها جريحًا الخوري جورج صوما خلال قيامه بواجبه على تهدئة النفوس، على أثر اعتداء تعرّض له على رأسه من قبل القوى العسكريّة الموجودة على الأرض.
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إنّ أبرشيّة جبيل المارونيّة وعلى رأسها المطران ميشال عون، تستنكر ما تعرّض له الخوري جورج صوما خال وليام وكاهن رعيّة مار جرجس حالات، فضلاً عن أربعة مدنيّين وجنديّ واحد، وتطلب إلى القوى الأمنيّة والعسكريّة التي تجلّ وتحترم، أن تفتح تحقيقًا بهذا الأمر سعيًا إلى تحقيق العدالة وإظهار الحقّ. ودعا سيادته الجميع إلى التصرّف بحكمة في هذه الظروف الراهنة التي تعصف بالوطن.
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