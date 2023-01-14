وفد من "القوات " عزى بالحسيني في شمسطار

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وحمل الوفد الذي ضم النواب: انطوان حبشي، نزيه متى وسعيد الاسمر، منسق منطقة زحلة السابق ميشال تنوري، مختار بلدة "بتدعي" ريمون فخري، تعزية "القوات اللبنانية" الى اهل الفقيد وبلدته.وتحدث حبشي باسم الوفد، مؤكداً أن لبنان "خسر قامة كبيرة ورجلاً وطنياً ومرجعاً دستورياً"، مشيراً إلى أنّ "وفاة حبشي شكل مفاجأة له"، وقال: "كنت على تواصل معه لاستشارة دستورية منذ نحو شهر، وقدم لي التوضيح الكافي بكل تفاصيله".كذلك، قدّم حبشي التعازي لأهالي بعلبك - الهرمل، ناقلاً حزن أبناء دير الاحمر لرحيل الحسيني، وختم: "من يترك هذا الاثر الكبير في وطنه وبيئته هو هامة لا تموت، وبالتالي الحسيني انتقل ولم يمت".