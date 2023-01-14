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لبنان

وفد من "القوات " عزى بالحسيني في شمسطار

Lebanon 24
14-01-2023 | 06:08
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قدّم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، التعازي بالرئيس حسين الحسيني في دارته في شمسطار.
 
وحمل الوفد الذي ضم النواب: انطوان حبشي، نزيه متى وسعيد الاسمر، منسق منطقة زحلة السابق ميشال تنوري، مختار بلدة "بتدعي" ريمون فخري، تعزية "القوات اللبنانية" الى اهل الفقيد وبلدته. 
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وتحدث حبشي باسم الوفد، مؤكداً أن لبنان "خسر قامة كبيرة ورجلاً وطنياً ومرجعاً دستورياً"، مشيراً إلى أنّ "وفاة حبشي شكل مفاجأة له"، وقال: "كنت على تواصل معه لاستشارة دستورية منذ نحو شهر، وقدم لي التوضيح الكافي بكل تفاصيله".
  
كذلك، قدّم حبشي التعازي لأهالي بعلبك - الهرمل، ناقلاً حزن أبناء دير الاحمر لرحيل الحسيني، وختم: "من يترك هذا الاثر الكبير في وطنه وبيئته هو هامة لا تموت، وبالتالي الحسيني انتقل ولم يمت".
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