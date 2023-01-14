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لبنان

بلديّة صيدا تخلي تقاطع إيليا من المتسولين

Lebanon 24
14-01-2023 | 06:17
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أخلت بلدية صيدا تقاطع إيليا في المدينة من ممتهني التسول الذين يعمدون لإعتراض المواطنين في سياراتهم عند تقاطعات إشارات السير، مستغلين توقفها للقيام بإمتهان التسول بأشكال مختلفة مما يتسبب بمضايقة سائقي وركاب السيارات.
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صيدا

تقاطع إيليا

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