بلديّة صيدا تخلي تقاطع إيليا من المتسولين

أخلت بلدية صيدا تقاطع إيليا في المدينة من ممتهني التسول الذين يعمدون لإعتراض المواطنين في سياراتهم عند تقاطعات إشارات السير، مستغلين توقفها للقيام بإمتهان التسول بأشكال مختلفة مما يتسبب بمضايقة سائقي وركاب السيارات.

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