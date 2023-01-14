Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: العدالة وإستعادة السِّيادة أساس المواجهة

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1028722-638093021228114515.jpg
Doc-P-1028722-638093021228114515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد ملتقى التأثير المدني على حسابه "تويتر" تعليقاً على ما يجري مع أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت ووليم نون والمنتفضين دعماً له والمطالبة بالإفراج عنه فكتب: "ليثِق الحكّام والمتحكّمون من ورائهم بقرارات الجمهوريّة الّلبنانيّة أنّ العدالة لا يُرهبها قمعٌ بالهراوات وبالأقنعة السّوداء الخبيثة".
Advertisement
وأضاف:"المواجهة مفتوحة مع من قرّر اغتيال لبنان هويّة ودولةً".
واستطرد قائلا:" إنُ إستعادة السّيادة أساس المواجهة، والشعب الّلبناني لن يركع. لنقرأ التّاريخ. للظّلم جولات وللحقّ كلّ الانتصار. الثورة القضائيٌة واجب أخلاق".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ  #القضيَّة_اللُّبنانيَّة وبصورة تحكي أنّ "جريمة تفجير مرفأ بيروت مستمرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:51 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website