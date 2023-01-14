ملتقى التأثير المدني: العدالة وإستعادة السِّيادة أساس المواجهة

غرّد ملتقى التأثير المدني على حسابه "تويتر" تعليقاً على ما يجري مع أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت ووليم نون والمنتفضين دعماً له والمطالبة بالإفراج عنه فكتب: "ليثِق الحكّام والمتحكّمون من ورائهم بقرارات الجمهوريّة الّلبنانيّة أنّ العدالة لا يُرهبها قمعٌ بالهراوات وبالأقنعة السّوداء الخبيثة".

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وأضاف:"المواجهة مفتوحة مع من قرّر اغتيال لبنان هويّة ودولةً".

واستطرد قائلا:" إنُ إستعادة السّيادة أساس المواجهة، والشعب الّلبناني لن يركع. لنقرأ التّاريخ. للظّلم جولات وللحقّ كلّ الانتصار. الثورة القضائيٌة واجب أخلاق".

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيَّة_اللُّبنانيَّة وبصورة تحكي أنّ "جريمة تفجير مرفأ بيروت مستمرة".