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لبنان

مأساة على أوتوستراد الصياد... حادث سير يُنهي حياة شخص

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:13
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أفادت غرفة "التحكم المروريّ" عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد الصياد باتجاه الرئيس لحود.
 
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