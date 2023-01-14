الأمطار ستكون غزيرة.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال الساعات المُقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

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وبحسب الدائرة، فإنه من المتوقع أن تتساقط أمطار متقرفة قد تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.



- الحال العامة:

يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا فوق البحر المتوسط على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الإثنين حيث يتحول تدريجياً الى متقلب تحت تأثير منخفض جوي آخر متمركز جنوب اليونان ويؤدي إلى أمطار متفرقة، ثلوج، ورياح ناشطة مع برق ورعد، ويستمر حتى فجر الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم اجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع احتمال ضعيف لحدوث برق ورعد كما تنشط الرياح أحيانا (45 كم/س) خاصة جنوب البلاد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الأحد:

غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقرفة والتي تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الإثنين:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم جزئيا وضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة خاصة شمال البلاد.

ويستقر الطقس تدريجياً ويتحول إلى قليل الغيوم، ويبقى التحذير من تكون الجليد عل الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.



- الحرارة على الساحل من 10 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 7 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية سرعتها بين10 و 40 كم/س وتشتد أحيانا لتصل لحدود ال50 كلم/ساعة.



- الانقشاع: متوسط على الساحل سيىء على المرتفعات. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج خاصة جنوب البلاد. حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51