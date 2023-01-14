Advertisement

لبنان

عون يتحدّث عن التفاهم بين "التيّار" و"حزب الله"... ماذا أعلن؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1028733-638093034184176174.jpg
Doc-P-1028733-638093034184176174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميشال عون ما يلي:

"طالعتنا صحيفة نداء الوطن اليوم بكلام منسوب الى الرئيس العماد ميشال عون بشأن وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وادّعت انه منقول عن احد المشاركين في لقاء شبابي مع الرئيس عون.
Advertisement

يهم المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون أن يوضح ما يلي:
أولاً، إن وسيلة إعلامية تعتمد هذا الأسلوب السفيه والتحريضي وتنسب الكلام الى مصادر تَنقُل عن مصادر، أقل ما يقال فيها إنها تفتقد ليس فقط الى المهنية والمصداقية، بل أيضا الى الأخلاق.
 
ثانياً، إن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين، وهو ليس إطاراً جامداً، ويوم يشعر أحد الطرفين بالحاجة الى إعادة النظر ببعض بنوده فلا شك أنه سيفعل.
ثالثاً، عندما يكون لدى الرئيس عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر."

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:51 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website