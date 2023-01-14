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لبنان

بعد الإرتفاع الكبير للدولار... هذا ما سيبحثه المجلس المركزيّ في مصرف لبنان

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:50
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" عن عقد إجتماع إستثنائيّ للمجلس المركزيّ في مصرف لبنان الاثنين، للبحث بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، والإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.
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