بعد الإرتفاع الكبير للدولار... هذا ما سيبحثه المجلس المركزيّ في مصرف لبنان

أفادت معلومات الـ"أم تي في" عن عقد إجتماع إستثنائيّ للمجلس المركزيّ في مصرف لبنان الاثنين، للبحث بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، والإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.

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