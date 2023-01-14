يوم "غضب"... هذا ما سيشهده الثلاثاء

صدر عن نقابتي مستوردي السيارات المستعملة في لبنان واصحاب المعارض البيان التالي:

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تعلن نقابتي مستوردي السيارات المستعملة في لبنان واصحاب المعارض يوم الثلاثاء الموافق فيه ١٧/٠١/٢٠٢٣ هو يوم الغضب والتظاهر.وطُلب من جميع تجار السيارات المشاركة في هذا اليوم التجمع عند الساعة التاسعة صباحاً امام تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية او احتساب الدولار الجمركي على ٨٠٠٠ ل.ل. على جميع انواع السيارات من دون تعهد ولا شروط مسبقة الى حين تعديل الشطور.