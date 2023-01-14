نائب من أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء: "روحوا بلطوا البحر" (فيديو)

من أمام المديرية العامة لقوى أمن الدولة في الرملة البيضاء: يستخدمون القضاء اللبناني لتركيع اللبنانيين وتغييب العدالة والتهرّب من المحاسبة.
نكرر ما قاله #وليام_نون "روحوا بلطوا البحر"! ١/٢ pic.twitter.com/vFinJzowlg
— Michel Moawad (@michelmoawad) January 14, 2023
من أمام المديرية العامة لقوى أمن الدولة في الرملة البيضاء: يستخدمون القضاء اللبناني لتركيع اللبنانيين وتغييب العدالة والتهرّب من المحاسبة.
نكرر ما قاله #وليام_نون "روحوا بلطوا البحر"! ١/٢ pic.twitter.com/vFinJzowlg
٢/٢ pic.twitter.com/BKUstnvBaD
— Michel Moawad (@michelmoawad) January 14, 2023
٢/٢ pic.twitter.com/BKUstnvBaD