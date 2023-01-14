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لبنان

نائب من أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء: "روحوا بلطوا البحر" (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:31
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قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض من أمام مركز المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، "يستخدمون القضاء لتركيع اللبنانيين وتغييب العدالة والتهرّب من المحاسبة". 
 
وأضاف: "نكرر ما قاله وليام نون "روحوا بلطوا البحر".
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