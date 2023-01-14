نائب من أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء: "روحوا بلطوا البحر" (فيديو)

قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض من أمام مركز المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، "يستخدمون القضاء لتركيع اللبنانيين وتغييب العدالة والتهرّب من المحاسبة".

وأضاف: "نكرر ما قاله وليام نون "روحوا بلطوا البحر".

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