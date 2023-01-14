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لبنان

بشأن توقيف وليام نون.. هل بإمكان عويدات كسر إشارة حمادة؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:35
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أفادت معلومات الـ"إل بي سي" بأن "مدعي عام التمميز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس، ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي زاهر حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده". 
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عويدات

نون

حمادة

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