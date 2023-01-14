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لبنان

والد وليام نون يشنّ هجوماً على القاضي زاهر حمادة: إبني لن يُغيّر رأيه

Lebanon 24
14-01-2023 | 09:12
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شنّ والد الناشط وليام نون هجوماً على القاضي زاهر حمادة، وقال في حديثٍ لـ"الجديد" "يبلط البحر زاهر حمادة يا عيب الشوم".
 
 
وأضاف: "إبني لن يُغيّر رأيه".
 
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