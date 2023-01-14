والد وليام نون يشنّ هجوماً على القاضي زاهر حمادة: إبني لن يُغيّر رأيه

شنّ والد الناشط وليام نون هجوماً على القاضي زاهر حمادة، وقال في حديثٍ لـ"الجديد" "يبلط البحر زاهر حمادة يا عيب الشوم".

وأضاف: "إبني لن يُغيّر رأيه".