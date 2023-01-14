Advertisement

لبنان

تواصل بين الراعي وعائلة نون.. هذا ما جرى التأكيد عليه

Lebanon 24
14-01-2023 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1028772-638093097814955858.jpg
Doc-P-1028772-638093097814955858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن البطريرك الراعي تواصل مع أهل وليام نون وهو يعمل على متابعة القضية وسيُتابعها شخصيًّا فور وصوله إلى لبنان. 
 
وتابعت المعلومات أن الراعي أبدى امتعاضاً شديداً ممّا حصل وممّا تعرض له أسقف في جبيل.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وليام نون: نشكر أهالي جبيل وكلّ لبنان ونشكر البطريرك الراعي لأنّه تدخّل بشكل شخصي وكلّ مَن ساندنا وما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ
lebanon 24
15/01/2023 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: اغتيل جندي من قوات حفظ السلام وكأنه حدث عابر وفي السجون مسجونون من كل الطوائف والقضاء في حالة إضراب
lebanon 24
15/01/2023 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: النواب بعدم انتخابهم لرئيس جديد يطعنون بالجمهورية اللبنانية
lebanon 24
15/01/2023 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المسؤولون ينتهكون الرحمة وقد أوصلوا الدولة إلى تفككها ومعطّلو انتخاب الرئيس يُمعنون في ذلك
lebanon 24
15/01/2023 00:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

نون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:51 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website