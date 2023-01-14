تواصل بين الراعي وعائلة نون.. هذا ما جرى التأكيد عليه

أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن البطريرك الراعي تواصل مع أهل وليام نون وهو يعمل على متابعة القضية وسيُتابعها شخصيًّا فور وصوله إلى لبنان.



Advertisement وتابعت المعلومات أن الراعي أبدى امتعاضاً شديداً ممّا حصل وممّا تعرض له أسقف في جبيل.