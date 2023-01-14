دولار السوق الموازية يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 48400 و48600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 49000 و49100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.