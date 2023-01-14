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لبنان

أوّل تصريح لوليام نون بعد وصوله إلى جبيل عقب إطلاق سراحه.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 12:10
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وصل الناشط وليام نون إلى دارة خاله الأب جورج صوما في بلاط - جبيل، حيثُ كانت في استقباله حشود من سياسيين ورجال دين ومن العائلة والأصدقاء.

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وفي تصريحٍ له، فقد أكّد نون أنه "تحت سقف القانون ومع القضاء"، وقال: "لم نتهرب يوماً من التحقيق ونشكر أهالي جبيل وكل لبنان ونشكر البطريرك الرّاعي لأنه تدخل بشكل شخصي. كذلك، نشكر كل من ساندنا وما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ".

وأضاف: "سنحضر يوم الإثنين أمام تحرّي بيروت، وقضية 4 آب أكبر من الجميع وسنواصل النضال بشأنها حتى آخر نفس".

بدوره، قال وكيل نون المحامي رالف طنّوس: "نثق بالقضاء اللبناني ونطالبه بالعدالة لعدم الذهاب للقضاء الدولي، وهناك ضغط لإسكات الأهالي ومنع القضية من الإستمرار".

وأعلن طنوس أن "12 شخصاً سيمثلون الإثنين أمام القضاء"، وقال: "نتمنى إنصاف هؤلاء ويجب أن نكون أمام إقفال الملف سريعاً في تحرّي بيروت، ووليام نون وقع تعهداً بعدم شتم القضاء وأيضاً بعدم التعرّض لقصر العدل".
 
 

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