Advertisement

لبنان

المرصد الأوروبي: المطلوب من القاضي سهيل عبود تطبيق القانون

Lebanon 24
14-01-2023 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1028835-638093222670874864.jpg
Doc-P-1028835-638093222670874864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" إلى أن "أحداثاً عديدة تجري في لبنان، فبينما الوفد الأوروبي يحقق باختلاس وتبييض أموال في مصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني الذي يواجه استحقاقات مهمة، ألا وهي تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ والادعاء في ملف رياض سلامة وصولاً إلى استعادة الأموال من الخارج".
Advertisement

ولفت "المرصد" الى أن "المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود تطبيق القانون وعدم الاجتهاد فيه ودعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى الانعقاد وتعيين محقق عدلي لملف المرفأ والبت بملف سلامة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:51 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website