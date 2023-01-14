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لبنان

مصادر رئيس مجلس القضاء الأعلى: لضرورة إصدار بيان يرفض فيه التعرض للقاضي بشخصه

Lebanon 24
14-01-2023 | 13:11
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أعلنت مصادر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن "الأخير لن يتكلم عن مواقف الآخرين بل عن موقفه الشخصي".

وبحسب قناة الـ"LBCI"، فقد لفتت المصادر الى أنّ عبود كان مقتنعاً وما زال، بضرورة إصدار بيان يرفض فيه التعرض للقاضي بشخصه ولقصر العدل في حرمته، لأن من يلتجىء الى قصر العدل لا يفترض فيه اللجوء إلى وسائل تتنافى مع مطالبه المشروعة".
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ووفقاً لتلك المصادر، فإنّ "عبود اقترح أن يتضمن البيان إضافة إلى ما تقدّم، ما مفاده أنه يتعين احترام القضاة وحرمة قصور العدل من قبل الجميع ومن قبل كل الأطراف والجهات التي يفترض فيها عدم التدخل في القضاء واحترام القرارات القضائية، لان الهدف يبقى السير بالتحقيق والوصول الى العدالة".
 
 
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