معلومات تكشف "شرط" القاضي زاهر حماده للقبول بإطلاق سراح وليام نون!

كشف مصدر قضائي مطلّع أنّ المدعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى "يغطيه"، ليقبل بإطلاق سراح وليام نون.

وبحسب قناة الـ"LBCI"، فإن "أول بيان وصل للإعلام باسم المجلس جرى توزيعه من دون إقراره أصولاً، الأمر الذي دفع برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي".

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وصدر بيان مجلس القضاء بدون الفقرة التي شدّد عليها عبود وهي "المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء". ووفقاً للـ"LBCI"، فإنّ "هذه الفقرة رفضها بعض اعضاء المجلس الاعلى فوزعوا البيان من دون فقرة عبود".