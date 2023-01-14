هل ستُعقد الجلسة الحكوميّة الأربعاء؟

نشرت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحت عنوان: "جلسة حكومية... الاربعاء؟"، وجاء فيه:

"اذا كانت الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء لم تحصل الجمعة، فذلك لا يعني أنها لن تنعقد، إذ يؤكد المتابعون أن الجلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، والدعوة لها ستوجه يوم الاثنين على أبعد تقدير.. أما سبب التأخير في الدعوة لها فهو تقني بحسب المتابعين، وهو أن وزير الطاقة وليد فياض لم يرسل كل الكتب المتعلقة بتمويل شراء الفيول أويل بسلف الخزينة لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء، وهو البند الذي يتصدر جدول الأعمال".

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