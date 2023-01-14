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لبنان

آخر معلومة عن "صيرفة".. ماذا سنشهد الأسبوع المقبل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2023 | 14:31
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنّه سحوبات دولار "صيرفة" المُرتبطة بالطلبات التي قُدّمت سابقاً، قد يجري توفيرها في مختلف المصارف اعتباراً من الأسبوع المقبل، وأضافت: "حالياً، فإنّه على كل مُواطن مراجعة مصرفه صباح الإثنين لمعرفة ما إذا كان بإمكانه سحب دولارات صيرفة أو الشروع بإتمام عملية إيداع ضمن حسابه".
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وأشارت المصادر إلى أن هناك سعياً لتوفير خدمة "صيرفة" عبر المواقع الالكترونية التابعة لتلك المصارف من أجل التسهيل على المواطنين ومعرفة ما إذا كانت خدمة المنصة سارية المفعول أم لا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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