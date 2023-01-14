آخر معلومة عن "صيرفة".. ماذا سنشهد الأسبوع المقبل؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنّه سحوبات دولار "صيرفة" المُرتبطة بالطلبات التي قُدّمت سابقاً، قد يجري توفيرها في مختلف المصارف اعتباراً من الأسبوع المقبل، وأضافت: "حالياً، فإنّه على كل مُواطن مراجعة مصرفه صباح الإثنين لمعرفة ما إذا كان بإمكانه سحب دولارات صيرفة أو الشروع بإتمام عملية إيداع ضمن حسابه".

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