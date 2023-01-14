Advertisement

لبنان

ما حقيقة زيارة وفدٍ من "الشيوعي اللبناني" دمشق ولقائه "حزب البعث"؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1028856-638093302082161003.jpg
Doc-P-1028856-638093302082161003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني توضيحاً حول خبر عن زيارة وفد من قيادة الحزب إلى دمشق ولقاء قيادة حزب البعث.

وجاء في بيان "الشيوعي"، اليوم السبت: "يتمّ تداول خبر إعلامي على مواقع حزب البعث العربي الاشتراكي عن زيارة وفد من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني إلى دمشق ولقاء قيادة حزب البعث. في هذا السياق، يعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن هذا الخبر عارٍ عن الصحّة جملةً وتفصيلاً، وأن الوفد المذكور في الخبر، الذي يرأسه المدعو خالد خداج ليست له أية صفة حزبية سياسية أو تنظيمية".

وأكد "الشيوعي" أنّ "من قاموا بهذه الزيارة هم منتحلو صفة وسيعمد إلى متابعة هذه المسألة وملاحقتها من كافة النواحي، مع الإشارة إلى أنّ الوفد يضم في عداده أحد العاملين في السلك الدبلوماسي اللبناني".

وختم: "إنّ الحزب الشيوعي اللبناني كان وسيبقى حزب المقاومة الوطنية اللبنانية للتحرير والتغيير من أجل الدولة العلمانية الديمقراطية المقاومة، على درب الشهداء القادة فرج الله الحلو وجورج حاوي، درب شهدائه الأبرار وكل مقاوميه، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى عصيّاً على الاستهداف والاحتواء من أية جهة كانت، داخلية أو إقليمية أو دوليّة".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-14
16:41 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
15:50 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
14:15 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website