ما حقيقة زيارة وفدٍ من "الشيوعي اللبناني" دمشق ولقائه "حزب البعث"؟

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني توضيحاً حول خبر عن زيارة وفد من قيادة الحزب إلى دمشق ولقاء قيادة حزب البعث.

وجاء في بيان "الشيوعي"، اليوم السبت: "يتمّ تداول خبر إعلامي على مواقع حزب البعث العربي الاشتراكي عن زيارة وفد من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني إلى دمشق ولقاء قيادة حزب البعث. في هذا السياق، يعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن هذا الخبر عارٍ عن الصحّة جملةً وتفصيلاً، وأن الوفد المذكور في الخبر، الذي يرأسه المدعو خالد خداج ليست له أية صفة حزبية سياسية أو تنظيمية".

وأكد "الشيوعي" أنّ "من قاموا بهذه الزيارة هم منتحلو صفة وسيعمد إلى متابعة هذه المسألة وملاحقتها من كافة النواحي، مع الإشارة إلى أنّ الوفد يضم في عداده أحد العاملين في السلك الدبلوماسي اللبناني".

وختم: "إنّ الحزب الشيوعي اللبناني كان وسيبقى حزب المقاومة الوطنية اللبنانية للتحرير والتغيير من أجل الدولة العلمانية الديمقراطية المقاومة، على درب الشهداء القادة فرج الله الحلو وجورج حاوي، درب شهدائه الأبرار وكل مقاوميه، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى عصيّاً على الاستهداف والاحتواء من أية جهة كانت، داخلية أو إقليمية أو دوليّة".