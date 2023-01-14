إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!

سجّل سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً، مساء اليوم السبت، إذ تراجع بنحو 600 ليرة لبنانية.



وحالياً، فإنّ تسعيرة العملة الخضراء تتراوح حالياً بين 48300 و 48400 بعدما بلغت خلال ساعات النهار الـ49000 ليرة لبنانية.