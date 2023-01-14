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لبنان

إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!

Lebanon 24
14-01-2023 | 15:50
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سجّل سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً، مساء اليوم السبت، إذ تراجع بنحو 600 ليرة لبنانية.

وحالياً، فإنّ تسعيرة العملة الخضراء تتراوح حالياً بين 48300 و 48400 بعدما بلغت خلال ساعات النهار الـ49000 ليرة لبنانية.
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