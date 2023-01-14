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لبنان

من وزير الأشغال.. نداءٌ إلى المواطنين الذين يسلكون الطريق الجبلية

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:41
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غرّد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "طريق ترشيش سالكة حالياً، وآليات الوزارة تقوم بعملها، وما جرى عليها  لفترة قصيرة جداً، عائد لإحدى الشاحنات الصغيرة التي انزلقت بفعل عدم الالتزام بتجهيزها بالسلاسل المعدنية، وتكرر الوزارة مناشدتها بضرورة الالتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي تتكون عليها طبقات جليدية".
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