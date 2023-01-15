لا تسوية داخلية قريبا لاسباب ثلاثة

تكاد تجزم مصادر سياسية بأن لا تسوية داخلية في الأشهر القليلة المقبلة وترد هذه المصادر تشاؤمها إلى عدة اسباب:

اولا: إن التسوية الداخلية غالبا ما تتقاطع مع حراك خارجي جدي لحل الازمة اللبنانية، وهذا الأمر لا يمكن التعويل عليه لغياب المبادرات الخارجية المرجوة.

ثانيا: الخلاف الداخلي بين المكونات الداخلية والذي تتحكم به اصطفافات تهيمن عليها الرعاية الخارجية لكل محور.

ثالثا: العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والتي تقترب من نهايتها اذا لم يجر الطرفان مراجعة سريعة لتفاهمها. وبحسب المعلومات فإن الخلاف يكاد يتعمق أكثر في ظل قرار الحزب المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الاسبوع المقبل، ولا لقاء قريب بين رئيس التيار جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وترجح المصادر ان يتأخر اللقاء إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء، علما ان المصادر نفسها تشير إلى انزعاج الحزب من كلام الرئيس السابق ميشال عون في الساعات الماضية عن تفاهم مار مخايل الا ان الحزب لن يرد في الإعلام مرجحة أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله الى ملف العلاقة مع التيار الوطني الحر في اطلالته يوم الخميس، ربطا باستحقاق رئاسة الجمهورية وعمل مجلس الوزراء. وستكون اطلالة نصرالله عند الساعة الثالثة عصرًا، في كلمة له خلال الذكرى 30 لإنطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق.