تغريدة شكر من غادة عون.. ماذا جاء فيها؟

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "شكرا لاعضاء مجلس القضاء الأعلى انتم تمثلوني وتمثلون الحق والقضاة الاوادم: بيان مجلس القضاء صدر وفقًا للأصول وبأكثرية 6 أصوات وامتناع القاضي سهيل عبود".
شكرا لاعضاء مجلس القضاء الأعلى انتم تمثلوني وتمثلون الحق والقضاة الاوادم: بيان مجلس القضاء صدر وفقًا للأصول وبأكثرية ستّة أصوات وامتناع عبود https://t.co/mhKhf1OLcgبيان-مجلس-القضاء-صدر-وفقًا-للأصول-وبأك/
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) January 14, 2023
شكرا لاعضاء مجلس القضاء الأعلى انتم تمثلوني وتمثلون الحق والقضاة الاوادم: بيان مجلس القضاء صدر وفقًا للأصول وبأكثرية ستّة أصوات وامتناع عبود https://t.co/mhKhf1OLcgبيان-مجلس-القضاء-صدر-وفقًا-للأصول-وبأك/