تغريدة شكر من غادة عون.. ماذا جاء فيها؟

شكرا لاعضاء مجلس القضاء الأعلى انتم تمثلوني وتمثلون الحق والقضاة الاوادم: بيان مجلس القضاء صدر وفقًا للأصول وبأكثرية ستّة أصوات وامتناع عبود https://t.co/mhKhf1OLcgبيان-مجلس-القضاء-صدر-وفقًا-للأصول-وبأك/