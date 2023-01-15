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لبنان

تغريدة شكر من غادة عون.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:09
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غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "شكرا لاعضاء مجلس القضاء الأعلى انتم تمثلوني وتمثلون الحق والقضاة الاوادم: بيان مجلس القضاء صدر وفقًا للأصول وبأكثرية 6 أصوات وامتناع القاضي سهيل عبود".

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