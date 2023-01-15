حادثة في بحر صور.. صيادون يتعرّضون للخطر وهكذا أنقذهم الدفاع المدني

نجحت فرق الدّفاع المدني - فرع صور، من إنقاذ مراكب لصيادين تعطلت في عرض البحر وقذفها الموج إلى مكانٍ بعيد.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد قامت فرق الدفاع المدني بتأمين مادة المازوت للمراكب، وتوفير السلامة العامة للصيادين المتواجدين داخلها.