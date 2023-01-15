جهاز أمن الدّولة.. هل سيتمّ إلغاؤه حقاً؟

قال مرجعٌ أمني سابق إنّ الكلام عن "حلّ جهاز أمن الدّولة لا يمكن أن يُطبّق بهذه السهولة، كما أن المطالبة بذلك ليست إلا سياسية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الجهاز مُدرج ضمن قانون الدفاع الوطني، وبالتالي فإن إلغاء أمن الدولة يحتاجُ إلى تعديل هذا القانون في مجلس النواب، وقد لا يحصل هذا الأمر".

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