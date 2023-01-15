من أجل "اليونيفيل".. ماذا فعل الجيش؟

لوحظ مؤخراً أن قافلات تابعة لقوات "اليونيفيل"، انتقلت من بيروت إلى الجنوب بمواكبةٍ من الشرطة العسكريّة التابعة للجيش.



Advertisement ويأتي هذا الأمر بعدما كانت قوات "اليونيفيل" تتنقل من دون مواكبة أمنيّة لبنانية خلال الأشهر الأخيرة، علماً أن حادثة العاقبية التي حصلت مع "اليونيفيل" قبل نحو شهر من الآن، جاءت وسط عدم مواكبة الجيش لقافلات "اليونيفيل" التي تعرّضت لإطلاق نار في المنطقة المذكورة. ويأتي هذا الأمر بعدما كانت قوات "اليونيفيل" تتنقل من دون مواكبة أمنيّة لبنانية خلال الأشهر الأخيرة، علماً أن حادثة العاقبية التي حصلت مع "اليونيفيل" قبل نحو شهر من الآن، جاءت وسط عدم مواكبة الجيش لقافلات "اليونيفيل" التي تعرّضت لإطلاق نار في المنطقة المذكورة.