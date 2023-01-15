Advertisement

لبنان

جشي يعلن إنجاز غالبية بنود الخطة المائية للحزب للعام 2022

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1028966-638093791125012990.jpg
Doc-P-1028966-638093791125012990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي "إنجاز غالبية بنود خطة العام 2022 على صعيد معالجة ملفات الموارد المائية التي وضعها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وذلك للتخفيف من انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين".


Advertisement
 
وخلال اللقاء التنموي الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في الحزب، قال جشي: "عملنا على صيانة وتبديل العديد من شبكات المياه في مختلف القرى والبلدات بهدف إيصال المياه إلى كافة المنازل في مختلف قرى الأقضية الثلاث، وكذلك عملنا على صيانة الآليات التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في هذه القرى وتلبية احتياجاتهم في الوقت المطلوب".
 
وأضاف: "عملنا على صيانة 92 محطة ضخ المياه وفق الاحتياجات المطلوبة، وحفر 14 بئرا جديدة وتجهيز وصيانة 65 بئرا ارتوازية، وتوزيع 2 مليون و86 ألف ليتر من المازوت المجاني لمولدات الآبار من أجل استخراج المياه منها وإيصالها للأهالي لا سيما خلال فصل الصيف".
 
وفي ما يتعلق بالمساهمات التي قدمها "حزب الله" لمشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للآبار، ختم: "ساهمنا بمبلغ 333800$ من أجل إنشاء 103 مشاريع طاقة شمسية في 19 بلدة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون". (الوكالة الوطنية)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-01-15
08:10 | 2023-01-15
07:28 | 2023-01-15
07:15 | 2023-01-15
07:02 | 2023-01-15
07:00 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website