جشي يعلن إنجاز غالبية بنود الخطة المائية للحزب للعام 2022

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي "إنجاز غالبية بنود خطة العام 2022 على صعيد معالجة ملفات الموارد المائية التي وضعها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وذلك للتخفيف من انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين".



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وخلال اللقاء التنموي الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في الحزب، قال جشي: "عملنا على صيانة وتبديل العديد من شبكات المياه في مختلف القرى والبلدات بهدف إيصال المياه إلى كافة المنازل في مختلف قرى الأقضية الثلاث، وكذلك عملنا على صيانة الآليات التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في هذه القرى وتلبية احتياجاتهم في الوقت المطلوب".



وأضاف: "عملنا على صيانة 92 محطة ضخ المياه وفق الاحتياجات المطلوبة، وحفر 14 بئرا جديدة وتجهيز وصيانة 65 بئرا ارتوازية، وتوزيع 2 مليون و86 ألف ليتر من المازوت المجاني لمولدات الآبار من أجل استخراج المياه منها وإيصالها للأهالي لا سيما خلال فصل الصيف".



وفي ما يتعلق بالمساهمات التي قدمها "حزب الله" لمشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للآبار، ختم: "ساهمنا بمبلغ 333800$ من أجل إنشاء 103 مشاريع طاقة شمسية في 19 بلدة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون". (الوكالة الوطنية)