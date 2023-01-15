Advertisement

لبنان

"هؤلاء يزوّرون".. ماذا قال جميل السّيد عن مصرف لبنان؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1028971-638093803726458327.jpg
Doc-P-1028971-638093803726458327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جهابذة في الإقتصاد والمصارف وسياسيون وإعلاميون متفلسفون يقولون: "لو أنّ حكومة حسان دياب سدّدت سندات اليورو بوند في 2020 لما حصل إنهيار"، هؤلاء يزوّرون! مصرف لبنان كان يلجأ للديون ويدفع فوائد باهظة عليها ليهرب للأمام، ولو إستمر بسياسة الديون الى اليوم لكان سقوطنا أعظم بألف مرّة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-01-15
08:10 | 2023-01-15
07:28 | 2023-01-15
07:15 | 2023-01-15
07:02 | 2023-01-15
07:00 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website