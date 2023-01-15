"هؤلاء يزوّرون".. ماذا قال جميل السّيد عن مصرف لبنان؟

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " جهابذة في الإقتصاد والمصارف وسياسيون وإعلاميون متفلسفون يقولون: "لو أنّ حكومة حسان دياب سدّدت سندات اليورو بوند في 2020 لما حصل إنهيار"، هؤلاء يزوّرون! مصرف لبنان كان يلجأ للديون ويدفع فوائد باهظة عليها ليهرب للأمام، ولو إستمر بسياسة الديون الى اليوم لكان سقوطنا أعظم بألف مرّة".

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