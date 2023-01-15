في برج حمّود.. هكذا أطبقت دوريّة أمنية على مروّجي المخدّرات!

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط مروجَين في محلّة برج حمود.

Advertisement

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويتَيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد المذكورّين، وهما اللبنانيّان: هـ. ن. (مواليد عام 1979) - ب. ط. (مواليد عام 1986).

وبتاريخ 7/1/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة عمليتَين متزامنتَين في المحلّة المذكورة حيث تمّ توقيف الأول في منزله، والثّاني على متن دراجة آليّة لون أبيض. وبتفتيشهما والمنزل تم ضبط:

- كميّة من حشيشة الكيف زِنتها /1،5/ كلغ.

- مبلغ /385/ دولارًا أميركيًّا، و/2،505،000/ ليرة لبنانية

- /5/ مظاريف نايلون بداخلها مادة الكريستال ميث زِنتها /7،7/ غ.

- كبسولتَين بلاستيكيتَين فارغتَين صغيرتي الحجم.

- ميزانَين حسّاسَين، سكينَين، /4/ قوارير زجاجية وقارورة بلاستيكية تُستخدم لتعاطي المخدّرات و /6/ أنابيب زجاجية على شكل غليون تستعمل لتعاطي المخدّرات.

- أربعة هواتف خلويّة.

- عدد من أكياس النايلون صغيرة الحجم، فارغة، تُستعمل لتوضيب المخدّرات.