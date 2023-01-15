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لبنان

بشأن التغذية الكهربائيّة.. ماذا يجري الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2023 | 07:00
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قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه "لا طاقة كهربائيّة مُنتجة حالياً على الشبكة العامّة"، مشيرة إلى أنّ "معمل الذوق كان يعمل يوم أمس لوقتٍ قصير إلا أنه انفصل عن الشبكة لأسباب تقنية".
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وبحسب المعلومات، فإنّ معمل دير عمار يخضع حالياً لتجارب بعد الصيانة، ومن الممكن أن يتم تشغيله موقتاً ضمن إطار عملية التجارب، إلا أنه لا يمكن تقديم التغذية بشكل مستمر نظراً لعدم وجود كميات كافية من الفيول لديه.

أمّا في ما خصّ المعامل الحراريّة الأخرى، فإنّها ما زالت خارج الخدمة، وتقول المصادر لـ"لبنان24" إنّ توليد الطاقة يقتصر في الوقت الرّاهن على خطّ الخدمات الذي يغذي المرافق الحيوية، علماً أن الطاقة التي يحظى بها هذا الخط ليست كافية أيضاً.

وفي ما خصّ المعامل الكهرومائيّة، فقد أوضحت المصادر أن معدل إنتاجها حالياً لا يتجاوز الـ50 ميغاواط، موضحة أن الطاقة المُنتجة من تلك المعامل بالكاد تكفي المناطق المستفيدة من تلك المعامل. 

وختمت المصادر قولها: "في الوقت الراهن لا إمكانية بتوليد الكهرباء للمواطنين ولا بزيادة ساعات التغذية أبداً نظراً لشح الفيول، وبالكاد يمكن تشغيل المرافق الحيوية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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