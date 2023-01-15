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لبنان

لا بصيص أمل أو ثغرة إيجابية... إنتخاب "الرئيس" بعيد المنال!

Lebanon 24
15-01-2023 | 09:14
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رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس أن "ليس هناك أي جديد على مستوى التوصّل الى إنتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحاضر".


وقال خلال إحتفال تأبيني في بلدة برج رحال - صور إن "ليس هناك من بصيص أمل أو ثغرة إيجابية يمكن أن تفتح لحل هذا الإستحقاق الذي لا يزال بعيد المنال، لأننا نعيش في بلد طائفي ومذهبي ومناطقي".
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وشدّد على أن "لا انتخاب رئيس بالتحدي او انتخابه من قبل طرف واحد او جماعة معينة"، لافتاً الى ان "انتخاب رئيس للجمهورية يكون من خلال التوافق، لأن البلد محكوم بالتوافق"، داعياً الى "تطبيق الطائف تطبيقاً كاملاً والبدء بإلغاء الطائفية السياسية والا ستبقى الأمور معقدة".
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