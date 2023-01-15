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لبنان

الدولار يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
15-01-2023 | 09:42
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يتراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الأحد في السوق الموازية ما بين 48350 و48450 ليرة للدولار.
 
بينما تراوح سعر صرف الدولار صباحا في السوق الموازية ما بين 48450 و48550 ليرة للدولار.
 
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