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لبنان

الجوزو: لإنشاء جبهة عربية كبرى تحمينا من ايران

Lebanon 24
15-01-2023 | 09:54
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رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو ان "التنسيق المصري – السعودي لحماية الأمن القومي العربي، خطوة كبرى كان ينتظرها العالم العربي كله، لأن الدول العربية جميعها تتعرض لهجمات بربرية متخلفة من دولة استباحت دماء ابنائها وابناء الشعوب العربية وأمنها وخيراتها".
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وقال في بيان، إن "من هنا كان لا بد للدول العربية الكبرى، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من التحرك لحماية الأمن القومي العربي، واذا بلبنان يعيش حياة قاسية ومريرة تسببت في افلاس الدولة اللبنانية وافقار شعبها واشاعة المرض والجوع والفوضى في تلك الديار دون ان يهتز لها ضمير".
 
 
واعتبر ان "حزب الله حوّل لبنان الى قاعدة لتهريب المخدرات الى الدول العربية. كان لا بد للدول العربية الكبرى أن تقوم بعمل حاسم وحازم لحماية أمن الدول العربية جميعا".
  
 
وتابع: "طالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مرارا ايران بوقف استفزازاتها للدول العربية وترك شعوبها تعيش آمنة مطمئنة. نناشد الدول العربية ان تنضم الى التحالف المصري – السعودي، وانشاء جبهة عربية كبرى لحماية الدول العربية من ايران. نحن في القرن الثالث والعشرين، وما زال هناك من يريد ان يفرض جهله وتخلفه على الشعوب العربية". 
 
وختم: "لا بد من أن نعمل على انشاء قوة عسكرية عربية للدفاع عن الشعوب العربية وحمايتها".
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