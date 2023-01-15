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لبنان

المرتضى: لنخرج من كهوف ومتاريس الخوف الطائفي

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:32
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بياناً قال فيه: "الخوف من الله يحملنا حمْلاً لان نعمل معاً... لأن نتعاون لإيجاد مخارج لأزماتنا الدستورية ولإيجاد الحلول التي تؤمّن للناس الخلاص من معاناتهم.... ‏الناس تئنّْ من الوجع، أنينهم بلغَ مسامع السماء، ولم يبلغ مسامعَ كثيرين على الأرض. ويخبرونك عن حقوق، وعن صلاحيات وعن حقوق طوائف...وحده الوعي والرحمة والمحبة وخوف الله في الناس من يبني لنا وطناً والاّ فمصيرنا كلّنا على قارعة الطريق. كحالة حامل هذه الصورة".
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