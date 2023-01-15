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لبنان

حول موضوع الكهرباء.. مُبادرة من وزير الطاقة غداً

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:45
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يعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاثنين في وزارة الطاقة، يشرح خلاله آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار.
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وليد فياض

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