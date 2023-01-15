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لبنان

مأساة على طريق الجنوب.. ماذا حصل مساء اليوم؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ عناصر الصليب الأحمر اللبناني، نقلوا جثة رجل تعرض لحادث دهس مقابل سوبر ماركت العاملية في الغازية - الجنوب.
 
 

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