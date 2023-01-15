الدولار يتراجع.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية مساء اليوم على سعر تراوح ما بين 48100 و 48200 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 48350 و48450 ليرة للدولار.