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لبنان

الدولار يتراجع.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
15-01-2023 | 12:40
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سجل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية مساء اليوم على سعر تراوح ما بين 48100 و 48200 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 48350 و48450 ليرة للدولار.
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