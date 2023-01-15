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لبنان

آخر المعلومات.. هذا جديد الجلسة الحكوميّة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
15-01-2023 | 13:04
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كشفت قناة "الجديد" أنّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكّد للأخير حضوره جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع.
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وبحسب "الجديد"، فإنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع جدول أعمال الجلسة والتزمت ببند الطاقة حتى الآن وفق رغبة وزراء "حزب الله".

مع هذا، فقد لفتت "الجديد" إلى أن "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء سيتضمنُ بنوداً تتعلق بنفاد مخزون القمح وميزانية لوزارة التربية وأخرى لقطاع الصحة"، مشيرة إلى أن "ميقاتي سيُبقي على هذه البنود معلقة لاستكمالها في جلسة أخرى إذا لم تُحسم مسألة الكهرباء هذا الأسبوع".


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