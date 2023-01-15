سيبحث "مواصفات الرئيس".. متى سيُعقد الإجتماع الدولي الرّباعي في باريس؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّ الاجتماع الرّباعي الذي يضم أميركا، فرنسا، السعودية وقطر، سيُعقد قبل نهاية الشهر الجاري في باريس.

وبحسب "الجديد"، فإنّ الإجتماع سيبحث مواصفات رئيس الجمهوريّة في لبنان.