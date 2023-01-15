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لبنان

سيبحث "مواصفات الرئيس".. متى سيُعقد الإجتماع الدولي الرّباعي في باريس؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 13:09
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ الاجتماع الرّباعي الذي يضم أميركا، فرنسا، السعودية وقطر، سيُعقد قبل نهاية الشهر الجاري في باريس.
وبحسب "الجديد"، فإنّ الإجتماع سيبحث مواصفات رئيس الجمهوريّة في لبنان.
 
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